Реконструкцию театра драмы и комедии «ФЭСТ» проверили в Мытищах

Масштабные работы по обновлению здания театра драмы и комедии в Мытищах стали возможны благодаря «Народной программе». После их проведения пройдет благоустройство прилегающей территории.

Проверку работ по реконструкции театра драмы и комедии «ФЭСТ» провели члены депутатского корпуса и специалисты администрации городского округа Мытищи во главе с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Юлией Купецкой. «Народная программа», по которой полностью обновляют старое здание театра направлена на сохранение жемчужины округа и уникального культурного объекта.

«Сейчас на объекте ведется отделка фасада. Обновление кровли завершат до конца июня. Выполняются отделочные работы внутренних помещений, подключение инженерных коммуникаций и слаботочных систем. Устройство лифтовых шахт завершат до 10 июля», — рассказала Юлия Купецкая.

Обновление здания проходит по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Открытие театра драма и комедии «ФЭСТ» запланировано на начало театрального сезона.