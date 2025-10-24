Реконструкцию Каширского шоссе завершат в Ленинском округе к концу 2026 года

В Ленинском городском округе продолжается обновление Каширского шоссе. Сейчас специалисты компании АО «СтройТрансГаз» завершают возведение опор разворотной эстакады и выполняют устройство ригелей и подферменников.

Параллельно подрядчик строит дороги основного хода, боковые проезды, съезды и подземный переход № 2. Специалисты занимаются возведением фундамента для ствола перехода. Помимо этого, они готовят территории для строительства путепровода через автодорогу А-105.

Также специалисты выполняют работы по обустройству сетей связи, кабельных линий и дождевой канализации.

Отметим, что в первом квартале следующего года подрядчик приступит к монтажу стального пролетного строения.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.