Рейды по техосмотру машин пройдут на дорогах Балашихи до 1 декабря

На улицах городского округа Балашиха в рамках рейдов «Техосмотр» госавтоинспекторы проверят техническое состояние автомобилей. Профилактические мероприятия продлится до 1 декабря.

Во время рейдов специалисты проверят исправность автотранспорта на дорогах муниципалитета. При выявлении дефектов госавтоинспекторы могут изъять диагностическую карту и проверить водителя. Мероприятие проводят в связи частыми случаями мошенничества, когда злоумышленники продают владельцам автомобиля поддельные документы о проведенном техосмотре.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют своевременно обращаться в официальные пункты и заблаговременно проводить диагностику своего транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии новых транспортных объектов в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».