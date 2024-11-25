Сегодня 18:39 «Важные дороги». Воробьев сообщил об открытии новых транспортных объектов в Подмосковье Воробьев: 11 дорог откроют в Подмосковье до конца года 0 0 0 Фото: Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

Андрей Воробьев

Дороги

В 2024 году в Московской области открыли три транспортных объекта федерального значения: обход поселка Октябрьский и пешеходный переход через М-5 «Урал» в Люберцах, а также обход сел Ульянино и Непецино. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца года откроют еще 11 дорог.

«В этом году запускаем очень важные, долгожданные дороги как федерального, так и регионального значения. До конца 2024 года мы должны открыть движение на обходе деревни Малые Вяземы и ликвидировать самое узкое место на ЦКАД. Также готовим к сдаче Мытищинскую хорду, 16-километровый участок ЮЛА, полностью основной ход Северного обхода Лобни и два путепровода в Быково и Аникеевке», — отметил Воробьев. По его словам, за год открыли три региональных объекта: подъезд к Центральной детской клинической больнице имени Рошаля в Красногорске, к «НОВАТЭК-СПГ» в Кашире и к школе у ЖК «Лобня-Сити». Заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик отметил, что в 2024 году строят 17 объектов общей протяженностью свыше 100 километров.

«Строительство развязки ЦКАД-Дмитровское шоссе состоит из двух этапов, первый начинаем в следующем году. Это федеральный объект. Он обеспечивает съезд и заезд на ЦКАД в том месте, где раньше это было сделать невозможно, — добавил он.

До конца года совместно с ГК «Автодор» планируется открыть движение по обходу деревни Малые Вяземы. Эта федеральная дорога протяженностью 4,2 километра устранит узкое место на ЦКАД, что улучшит транспортную ситуацию для более чем миллиона автомобилистов, включая 250 тысяч жителей Одинцова, Звенигорода, Голицына, Кубинки и Истры. Развязка обеспечит свободное движение на железнодорожном переезде и сократит время пути до Малых Вязем с 1,5 часа до пяти минут. «Очень надеемся, что строители за оставшийся месяц выполнят все свои обязательства», — добавил губернатор. Открытие четырехполосной автодороги «Виноградово — Болтино — Тарасовка» протяженностью 16,1 километра запланировано на 15 декабря. Новая дорога соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и Афанасовским, что улучшит транспортную доступность жителей Мытищ и избавит автомобилистов от необходимости въезда в Москву на пути в аэропорт Шереметьево. Отмечается, что в 2025 году начнется строительство 13 дорожных объектов общей протяженностью 47 километров, в том числе моста в Дмитрове, новой дорожной сети в Балашихе, включающей реконструкцию Носовихинского шоссе, подъезда к строящейся больнице и путепровода на Волковском шоссе.