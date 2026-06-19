Рейд по выявлению незаконной торговли прошел в Мытищах

Управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи провело усиленную работу по выявлению и пресечению незаконной торговой деятельности. С начала года зафиксировано 49 фактов продажи в несанкционированных местах.

Недобросовестные предприниматели не всегда реализуют сезонную сельскохозяйственную продукцию на законных основаниях. Сотрудники управления потребительского рынка и услуг зафиксировали, что торговля осуществляется прямо из автомобилей, а также с использованием раскладных столов или лотков. По всем случаям составлены протоколы, а материалы направлены в суд.

«С каждым недобросовестным предпринимателем проводится разъяснительная беседа, как вести свой бизнес законно, предлагаются варианты организации сезонной торговли», — подчеркнула начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова.

Нарушения были зафиксированы по адресам: улица Шишкина, дом 2б; улица Парковая в деревне Аксаково; Новомытищинский проспект, дом 49; Тенистый бульвар, дом 9; улица Веры Волошиной, дом 11; улица Борисовка, дом 20; улица Мира, дом 37.



