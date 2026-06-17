Рейд по соблюдению противопожарного режима прошел в Мытищах

В городском округе Мытищи прошел совместный рейд с участием спасателей, экологов, сотрудников полиции и представителей администрации. По итогам проверки специалисты зафиксировали нарушения правил пожарной безопасности и требований водоохранного законодательства.

Проверка охватила несколько участков города, где ранее фиксировались случаи несоблюдения установленных ограничений. Специалисты осмотрели территории рядом с жилыми домами на улицах Станционной и 1-й Крестьянской, а также участки вдоль рек Яуза и Сукромка. Особое внимание уделили местам отдыха у воды, где жители нередко используют открытый огонь для приготовления пищи.

В ходе рейда инспекторы выявили два нарушения. Один из водителей оставил автомобиль в водоохранной зоне, что запрещено действующими правилами. Еще один протокол составили за использование открытого огня в период действия особого противопожарного режима. Нарушителям предстоит понести административную ответственность.

«Береговая полоса предназначена исключительно для свободного доступа граждан к воде. Она не является специально отведенным местом для пикников. В условиях действующего особого противопожарного режима использование открытого огня в таких зонах категорически запрещено», — отметил заместитель директора управления экологии администрации городского округа Мытищи Антон Юдин.

Особый противопожарный режим действует на всей территории Московской области с 20 апреля. В этот период запрещено сжигать мусор, разводить костры и поджигать сухую растительность вне специально оборудованных площадок. Ограничения введены для снижения риска природных пожаров и обеспечения безопасности жителей.

За нарушение установленных требований предусмотрены штрафы. Для граждан их размер составляет от 10 до 20 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей. Специалисты напоминают, что соблюдение правил пожарной безопасности помогает предотвратить возгорания и сохранить природные территории.