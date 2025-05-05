Рейд по соблюдению правил дорожного движения провели в Мытищах

Участникам движения в Мытищах напомнили о внимательности на дорогах. Особое внимание уделили владельцам и арендаторам самокатов и велосипедов.

Профилактические дежурства по безопасности дорожного движения в целях снижения травматизма на дорогах провели в городском округе Мытищи.

Сотрудники администрации городского округа Мытищи и представителями Госавтоинспекции и операторами кикшеринга вышли на улицы муниципалитета, с целью проверить соблюдение всеми участниками движения правил дорожной безопасности.

Особое внимание на этот раз уделили владельцам и арендаторам индивидуальных мобильных транспортных средств — велосипедов и самокатов. Напомнили им в ходе рейда, что при пешеходном переходе необходимо спешиваться, на колесах пересекать дорогу запрещено. Мера безопасности необходима для всех участников дорожного движения.

Выявленные нарушений правил передвижения на электросамокатах в ходе таких рейдов будут незамедлительно облагаться штрафными санкции для нарушителей.