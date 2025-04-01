Рейд по проверке машин с опасными грузами проведут в Воскресенске до 6 апреля

В городском округе Воскресенск с 31 марта по 6 апреля 2025 года проходит профилактическое мероприятие «Опасный груз». Госавтоинспекторы проверяют техническое состояние машин и наличие у них специального оборудования для транспортировки ядовитых веществ.

Опасными грузами называют вещества, изделия из них, отходы производственной деятельности, которые во время перевозки могут угрожать жизни и здоровью людей, а также навредить экологии.

При наблюдении за дорожным движением госавтоинспекторы уделяют машинам с такими грузами особое внимание. Сотрудники полиции осматривают конструкцию транспортного средства, его техническое состояние, оснащенность специальным оборудованием для перевозки ядовитых веществ. Помимо этого, инспекторы проверяют соблюдение водителями режима труда и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году. Ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.