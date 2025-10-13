Рейд по предупреждению травматизма на железной дороге прошел в Королеве

На железнодорожной инфраструктуре Королева на регулярной основе проходят акции безопасности, направленные на пресечение и профилактику правонарушений. Очередной рейд с участием административно-пассажирской инспекции и администрации города прошел на станции «Подлипки Дачные».

В рамках рейда жителям напомнили о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожных путях, раздали листовки и провели профилактические беседы с нарушителями.

Отметим, с начала 2025 года в Королеве зарегистрировано шесть смертельных случаев на железной дороге. И как показал прошедший рейд, взрослые и подростки продолжают нарушать правила безопасности.

Пассажирам важно помнить, что поезда имеют свои технические особенности и не могут быстро остановиться, как легковые автомобили.

Железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности, поэтому соблюдение правил безопасности и предельная внимательность в таких местах жизненно необходимы.