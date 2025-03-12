Рейд по безопасности на железной дороге прошел на станции в Мытищах

Пассажирам напомнили, как правильно вести себя на железнодорожной станции. Входить в вагон и выходить из него нужно, когда поезд полностью остановился. Высаживаться можно только со стороны посадочной платформы. Лучше избегать разговоров по телефону и наушников: можно не услышать приближающийся поезд.

Специалисты проверили состояние платформ и качество их уборки. Проконтролировали, чтобы переходы через пути были только в специально отведенных для этого местах. Особое внимание уделяется борьбе с зацеперами и вандалами.

Ранее во время рейда пассажирам вручали не только листовки, но и тюльпаны женщинам в честь 8 Марта.