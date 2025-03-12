Рейд по безопасности на железной дороге прошел на станции в Мытищах

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании и администрации Мытищ провели очередной рейд по безопасности. Людям на станции Перловская раздали агитационные листовки.
Пассажирам напомнили, как правильно вести себя на железнодорожной станции. Входить в вагон и выходить из него нужно, когда поезд полностью остановился. Высаживаться можно только со стороны посадочной платформы. Лучше избегать разговоров по телефону и наушников: можно не услышать приближающийся поезд.
Специалисты проверили состояние платформ и качество их уборки. Проконтролировали, чтобы переходы через пути были только в специально отведенных для этого местах. Особое внимание уделяется борьбе с зацеперами и вандалами.
Ранее во время рейда пассажирам вручали не только листовки, но и тюльпаны женщинам в честь 8 Марта.
«Меньше мест — больше сложностей». Профессор — об идее ограничить прием в вузы детей из регионов
Проект патриотического клуба из Озер выиграл муниципальную премию «Служение»
Девять летних кафе откроют в Пушкино
Новый паркинг построят в жилом комплексе «Заречье Парк» в Одинцове
Металлургов Подмосковья пригласили на выставку технологий утилизации металлов
Инженер из Химок принял участие в международном забеге
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте