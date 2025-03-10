Праздничный рейд по безопасности на железной дороге прошел на станции Мытищи

Рейд под названием «Сохрани себе жизнь», посвященный вопросам безопасного поведения на железнодорожных путях, прошел на платформе станции Мытищи. Сотрудники администрации округа и представители полиции не только раздавали буклеты с информацией о правилах безопасности, но и вручали женщинам красивые букеты тюльпанов в знак уважения и заботы.

Данная акция является традиционной и охватывает все муниципалитеты Московской области, привлекая внимание к важности соблюдения правил безопасности на путях. Вручение цветов накануне 8 Марта стало приятным дополнением к важному мероприятию.

Лекция для учеников ближайшей школы № 14 также прошла в рамках мероприятия, на ней обсуждались основные правила поведения на железнодорожных путях. Инспектор по делам несовершеннолетних линейного управления Министерства внутренних дел России на станции Москва-Ярославская, Елена Глебова, провела с подростками профилактическую беседу. Она акцентировала внимание на необходимости предотвращения таких административно-правовых нарушений, как зацепинг, вандализм и проход через пути в неположенных местах.