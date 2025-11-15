Регоператоров и КПО Подмосковья поздравили с Днем вторичной переработки

Ежегодно 15 ноября во всем мире отмечают День вторичной переработки. Это профессиональный праздник работников, которые занимаются транспортировкой и переработкой отходов в новые полезные материалы. Об этом сообщило Министерство по содержанию территорий и госжилнадзору Подмосковья.

Главной силой отрасли называют ее специалистов: сотрудников региональных операторов, работников перерабатывающих комплексов, водителей мусоровозов и экоактивистов. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов выразил благодарность всем, кто работает в сфере переработки, отметив, что важную роль играют не только сотрудники предприятий, но и общественные организации.

Всех причастных к празднику поздравляют и желают развития профессиональных навыков, легкой и успешной работы, а также побольше позитивных эмоций и благодарности от жителей.