Регистрация на забег ко Дню Победы началась в Реутове

Забег ко Дню Победы пройдет 9 Мая в парке «Фабричный труд». Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к спортивному празднику.

Уже в 8:00 на сцене начнется регистрация участников, которая продлится до 9:30. Перед началом соревнований, с 9:30 до 9:55, тренеры проведут общую разминку, чтобы подготовить организм к предстоящей нагрузке.

Старт — в 10:00. Первыми дистанцию в 650 метров преодолеют начинающие бегуны, а в 10:30 стартуют любители. Для них подготовили расстояние в 1200 метров. Для опытных спортсменов соревнование начнется в 10:50 на 2400 метров, а самые выносливые преодолеют 4800 метров в 11:10.

Награждение победителей и призеров пройдет в 12:00 у главной сцены парка. Им вручат специальные призы и памятные подарки от организаторов и спонсоров.

Для участия в забеге необходимо подготовить комплект документов: паспорт, для детей — свидетельство о рождении, медицинскую справку о допуске к физическим нагрузкам, для участников младше 18 лет — согласие родителей или законных представителей.

Подробности о дистанции и регистрации можно узнать на сайте.