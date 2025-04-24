Региональный этап фестиваля «Ворошиловский стрелок» завершился в Ногинске

В доме «Юнармии» в Ногинске прошел региональный этап всероссийского детско‑юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок». В соревнованиях приняли участие 18 команд. Для них подготовили три блока испытаний: спортивный, военно-прикладочный и творческий. Об этом передает министерство образования МО.
В спортивной части школьники отжимались, стреляли из пневматической винтовки и метали учебную гранату Ф‑1. В военно-прикладочном — разбирали и собирали автомат Калашникова, а в творческом — выступали агитбригадами.
Лучшей командой стала «Звезда 13» из Серпухова, второе место заняли «Люберецкие кадеты», третье — коллектив «Звезда» поселка Нахабино Красногорска.
Победители представят регион на всероссийском этапе конкурса. Он пройдет в Анапе в октябре.
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