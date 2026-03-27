Развлекательную программу для детей с ОВЗ провели в Павловском Посаде

25 марта в отделении социальной реабилитации комплексного центра социального обслуживания в Павловском Посаде (улица Интернациональная, 31) состоялось праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами выступили партия «Единая Россия» и волонтеры Павловского Посада.

На сегодняшний день в центре получают помощь 150 детей. Юным пациентам доступен полный комплекс социально-медицинских услуг: терапия, лечебная физкультура, массаж, физиотерапия. Особое внимание уделяется культурно-массовым мероприятиям, которые способствуют социализации детей, развитию навыков общения и укреплению уверенности в себе.

Поддержка в центре оказывается не только детям, но и всей семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Праздник стал еще одним шагом в создании доброй и комфортной среды для особенных детей и их близких.