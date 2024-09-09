Раскрыты темы встречи губернатора Воробьева и вице-премьера Новака

Социально-экономическое развитие и энергетический комплекс Подмосковья стали темами встречи губернатора Андрея Воробьева и заместителя председателя правительства Александра Новака. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Участники встречи отдельно коснулись вопроса выполнения программы социальной газификации участков садовых некоммерческих товариществ, а также подготовки энергетического комплекса Московской области к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области объявило о выходе на финишную прямую подготовки тепловых сетей к предстоящему отопительному периоду. По данным ведомства, гидравлические испытания для выявления и устранения утечек провели на 9924 километрах теплосетей в 57 городских округах. Это более 93% всей сети Подмосковья.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что проведенная работа существенно снизила риск аварий на теплосетях региона и обеспечит жителей теплом предстоящими осенью и зимой без перебоев.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что находившуюся при Климовском патронном заводе котельную Подольска реконструировали после крупного сбоя в новогодние праздники. Он добавил, что раньше объект принадлежал предприятию и им никто не занимался, но сейчас котельная находится на балансе муниципалитета и больше проблем в ее работе не будет.