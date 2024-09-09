Более 93% тепловых сетей Подмосковья подготовили к зиме

Подготовка к отопительному сезону завершается в Подмосковье. По данным Министерства ЖКХ Московской области, более 93% тепловых сетей региона уже подготовили к холодам.

Специалисты «МОС АВС» обследовали 9924 километра тепловых сетей в 57 городских округах. Это 93% от всех имеющихся в Подмосковье. На гидравлических испытаниях выявили 1880 утечек, которые сразу устранили.

«Мы активно проводим гидравлические испытания, выявляем и устраняем утечки. Это позволяет нам значительно снизить риск аварийных ситуаций в отопительный сезон и обеспечить бесперебойное снабжение теплом жителей Подмосковья», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Больше всего утечек ликвидировали в Химках (704), Подольске (232) и Балашихе (94).

С начала года специалисты «МОС АВС» выполнили 6288 выездов. Работа по подготовке Подмосковья к зиме продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабной реконструкции одной из значимых котельных Подольска, которая находится при Климовском патронном заводе. Раньше она была в частной собственности, но после крупного сбоя прошлой зимой объект передали муниципалитету, чтобы избежать подобных ЧП.

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