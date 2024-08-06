Проблемную котельную в Климовске крупно реконструируют к зиме — Андрей Воробьев

Воробьев: основной этап ремонта котельной в Климовске завершится в 2024 году

Александра Степанова
Фото: Александра Степанова

Одна из значимых котельных Подольска находится при Климовском патронном заводе. Ее масштабно реконструируют к грядущей зиме, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Она была в частной собственности, но после крупного сбоя по решению президента объект передали в муниципальную, чтобы избежать подобных ЧП.

Произошла зимой из-за халатного отношения собственника на котельной произошел масштабный сбой, оставивший без отопления большое количество жителей. Из пяти котлов два полностью вышли из строя.

Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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Президент распорядился передать объект городскому округу, благодаря чему началась крупная модернизация.

Сейчас делаем все, чтобы предстоящую зиму жители встретили в теплых квартирах.

Андрей Воробьев

Котельная Климовского патронного завода снабжает теплом 179 домов и 19 социальных построек: школ, детских садов, больниц.

В ней уже отремонтировали два котла, заменили насосы, вентиляторы и другое оборудование. Доставили новый котел, начали демонтаж старого.

Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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«Котельная в Климовске нуждалась в очень важной модернизации. Контролируем ход работ, чтобы и котельная, и сети, и дома были подготовлены к сезону низких температур. Мы заменили очень много автоматики для того, чтобы управление котельными велось максимально рационально», — сказал глава Подмосковья.

По его словам, теплотрассы в этом месте были проложены очень давно и «поверху».

«Соответственно, сегодня ведутся масштабные работы: убираем их под землю. Приобретены новые насосы и другие средства. В частности, индивидуальные тепловые пункты, чтобы зиму мы прошли хорошо, с теплом и в спокойном режиме», — объяснил Андрей Воробьев.

И другие меры

После аварий, которые произошли этой зимой, в 176 жилых дома Климовска по поручению губернатора начался ремонт инженерных систем, подвалов, батарей и труб.

Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
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Кроме того, пострадавшие дома включили в дополнительную программу капремонта крыш, фасадов, подъездов и входных групп.

Мы продолжаем работу по усилению управляющей компании. Дефицит кадров достаточно заметный, и наша задача — максимально укомплектовать УК.

Андрей Воробьев

Также котельную подключили к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» и укомплектовали штат квалифицированными специалистами. В 2025 году планируют начать капитальный ремонт самого здания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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