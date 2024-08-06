Проблемную котельную в Климовске крупно реконструируют к зиме — Андрей Воробьев
Воробьев: основной этап ремонта котельной в Климовске завершится в 2024 году
Одна из значимых котельных Подольска находится при Климовском патронном заводе. Ее масштабно реконструируют к грядущей зиме, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Она была в частной собственности, но после крупного сбоя по решению президента объект передали в муниципальную, чтобы избежать подобных ЧП.
Произошла зимой из-за халатного отношения собственника на котельной произошел масштабный сбой, оставивший без отопления большое количество жителей. Из пяти котлов два полностью вышли из строя.
Президент распорядился передать объект городскому округу, благодаря чему началась крупная модернизация.
Сейчас делаем все, чтобы предстоящую зиму жители встретили в теплых квартирах.
Андрей Воробьев
Котельная Климовского патронного завода снабжает теплом 179 домов и 19 социальных построек: школ, детских садов, больниц.
В ней уже отремонтировали два котла, заменили насосы, вентиляторы и другое оборудование. Доставили новый котел, начали демонтаж старого.
«Котельная в Климовске нуждалась в очень важной модернизации. Контролируем ход работ, чтобы и котельная, и сети, и дома были подготовлены к сезону низких температур. Мы заменили очень много автоматики для того, чтобы управление котельными велось максимально рационально», — сказал глава Подмосковья.
По его словам, теплотрассы в этом месте были проложены очень давно и «поверху».
«Соответственно, сегодня ведутся масштабные работы: убираем их под землю. Приобретены новые насосы и другие средства. В частности, индивидуальные тепловые пункты, чтобы зиму мы прошли хорошо, с теплом и в спокойном режиме», — объяснил Андрей Воробьев.
И другие меры
После аварий, которые произошли этой зимой, в 176 жилых дома Климовска по поручению губернатора начался ремонт инженерных систем, подвалов, батарей и труб.
Кроме того, пострадавшие дома включили в дополнительную программу капремонта крыш, фасадов, подъездов и входных групп.
Мы продолжаем работу по усилению управляющей компании. Дефицит кадров достаточно заметный, и наша задача — максимально укомплектовать УК.
Андрей Воробьев
Также котельную подключили к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» и укомплектовали штат квалифицированными специалистами. В 2025 году планируют начать капитальный ремонт самого здания.
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