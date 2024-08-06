Проблемную котельную в Климовске крупно реконструируют к зиме — Андрей Воробьев

Одна из значимых котельных Подольска находится при Климовском патронном заводе. Ее масштабно реконструируют к грядущей зиме, рассказал губернатор Андрей Воробьев . Она была в частной собственности, но после крупного сбоя по решению президента объект передали в муниципальную, чтобы избежать подобных ЧП.

Произошла зимой из-за халатного отношения собственника на котельной произошел масштабный сбой, оставивший без отопления большое количество жителей. Из пяти котлов два полностью вышли из строя.

Сейчас делаем все, чтобы предстоящую зиму жители встретили в теплых квартирах.

В ней уже отремонтировали два котла, заменили насосы, вентиляторы и другое оборудование. Доставили новый котел, начали демонтаж старого.

«Котельная в Климовске нуждалась в очень важной модернизации. Контролируем ход работ, чтобы и котельная, и сети, и дома были подготовлены к сезону низких температур. Мы заменили очень много автоматики для того, чтобы управление котельными велось максимально рационально», — сказал глава Подмосковья.

По его словам, теплотрассы в этом месте были проложены очень давно и «поверху».

«Соответственно, сегодня ведутся масштабные работы: убираем их под землю. Приобретены новые насосы и другие средства. В частности, индивидуальные тепловые пункты, чтобы зиму мы прошли хорошо, с теплом и в спокойном режиме», — объяснил Андрей Воробьев.