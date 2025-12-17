Расчетный центр Подмосковья запустил новогодний «Марафон добра»

Подмосковный расчетный центр запустил шестой новогодний «Марафон добра». В рамках серии акций сотрудники центра поздравят ребят из детских домов.

Стартовали мероприятия с семейного центра «Богородский» в Электростали. С его воспитанниками встретились сказочные герои.

Как сообщили в пресс-службе организации, был организован сбор средств на подарки двух сотням детей из пяти округов. В каждом из них запланированы развлекательные программы, которые организуют приглашенные актеры и волонтеры.

Первый раз подобная акция прошла в 2020 году во время пандемии. Тогда сотрудники расчетного центра решили региона дарить воспитанникам детских домов теплый, радостный праздник и преодолеть дистанцию. Вскоре проект стал ежегодным.

Новогодний марафон продлится до конца декабря. В следующий раз с новогодней программой посетят Воскресенск.