Расчетный центр Подмосковья пригласил жителей на опрос о работе онлайн-сервисов

Расчетный центр Подмосковья пригласил жителей пройти опрос в преддверии Нового года. Он поможет улучшить дистанционные сервисы и обслуживание в офисах.

В конце года МосОблЕИРЦ подводит итоги и составляет планы. Так, ведомство запустило опрос для клиентов, где им предложили оценить работу центра, выбрать новые услуги и акции с призами и кешбэком.

Каждый ответ повлияет на обновления, которые помогут улучшить сервисы в будущем.

Пройти опрос можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев представил опыт Подмосковья в применении ИИ. Нейросеть помогает жителям получать госуслуги, записываться к врачам и оформлять документы.