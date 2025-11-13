Сегодня 13:55 «Полны решимости двигаться дальше». Андрей Воробьев — о развитии ИИ-проектов в Подмосковье Андрей Воробьев: 53 проекта на основе ИИ реализуют в Подмосковье до конца года 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Здравоохранение

Искусственный интеллект

Андрей Воробьев

Госуслуги

Нейросети

Технологии

Искусственный интеллект применяют в Подмосковье по разным направлениям. Он помогает врачам и учителям, строителям и обычным жителям. Нейросеть внедрили в работе регионального портала и камер «Безопасного региона». Уже к концу этого года количество подобных проектов в регионе достигнет 53. Об этом опыте и грядущих планах губернатор Андрей Воробьев рассказал на форуме «Цифровые решения».

Форум «Цифровые решения» открылся в Москве. На нем обсуждают развитие IT, реализацию нацпроекта «Экономика данных», трансформацию и внедрение умных технологий по разным направлениям. Свой опыт перед другими регионами представило Подмосковье. В регионе уже запустили 41 проект с применением искусственного интеллекта, а до конца года реализуют еще 12. Это голосовые помощники, генеративные ИИ и многое другое. «Мы начинали с 10 проектов с ИИ, а в конце этого года в Московской области будет уже 53 таких продукта. Самая же первая наша ласточка была во время пандемии, когда поступало огромное количество звонков от наших жителей, каждому нужно было помочь», — сказал губернатор. Здравоохранение и госуслуги Нейросети активно используют в здравоохранении. Так, робот Светлана помогает жителям записаться на прием, вызвать врача на дом или продлить рецепт на льготные лекарства. Похожую технологию используют и по другим направлениям. Так, в сфере ЖКХ работает робот Женя, а консультации по вопросам соцзащиты проводит цифровой помощник Галина. Искусственный интеллект помогает специалистам экономить время — системы на базе больших языковых моделей снимают с профессионалов рутинную нагрузку. Их уже активно применяют в медицине и образовании.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Всего в Подмосковье в цифру перевели 543 госуслуги. Экономить время заявителей и сотрудников профильных ведомств помогает новая технология — ИИ, проверяющий приложенные к заявке документы. Он уже обработал более четырех миллионов бумаг, в результате чего количество отказов снизилось на 20%. Безопасности и порядок Камеры с технологией искусственного интеллекта помогают контролировать состояние лесов. Так, более 140 устройств способны выявлять задымления и пожары, определять координаты происшествия и передавать информацию специалистам. В Подмосковье также работают 92 тысячи комплексов «Безопасного региона», которые распознают 15 видов нарушений — от скопления мусора до ям на дорогах. В прошлом году это помогло выявить 438 нарушений.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

С этого года камеры научились распознавать машины, припаркованные у мусорных площадок. Если автомобиль стоит у контейнеров дольше 15 минут, то ИИ фиксирует номер и выписывает штраф владельцу. Благодаря этому количество нарушений уже снизилось на 40%. «У нас строится много объектов, и очень важно правильно организовать эту работу, смоделировать все так, чтобы развитие наших городов было гармоничным. Думаю, что сегодня, как никогда, существует такой запрос, и в следующем году мы хотим освоить направление градосроительства», — сказал Воробьев. Качество жизни Нейросети используют для анализа очередей на автобусных остановках. Данные с камер помогают принять решение о запуске дополнительных машин на маршруты. Еще один проект — «Умный ФОК» отслеживает количество посетителей в спортивных комплексах региона. «Мы видим, как проходят занятия, какова загрузка спортивных объектов. И все это анализируют не люди — у нас просто нет такого количества специалистов — а искусственный интеллект, что позволяет экономить большие ресурсы», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

ИИ также оценивает качество питания в школьных столовых. Через приложение «Проверки Подмосковья» ответственный специалист загружает фотографию подноса с едой, после чего нейросеть распознает блюда и сверяет их с утвержденным меню «Думаю, что в следующем году мы также будем расти в сфере применения ИИ. Спасибо нашим партнерам — „Яндексу“, Сберу, программистам, компаниям, которые пишут эти продукты, обучают специалистов. Все это дает очень заметный результат. Мы полны решимости двигаться дальше в таком партнерстве», — заключил губернатор.