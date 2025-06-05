Ракетомоделисты из Мытищ стали призерами областной олимпиады

Весенняя олимпиада Московской области по ракетомоделированию прошла на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе. Мытищи представляла команда детско-юношеского центра «Галактика».

Участники из Мытищ под руководством опытных наставников Ольги Ибрагимовой и Ларисы Ивановой продемонстрировали высокий уровень подготовки и технического мастерства.

Две золотых и две серебряных награды завоевал Даниэль Алеи. Ольга Гурдяева также показала отличные результаты, выиграв серебряную медаль. Игнат Стофорандов, проявив стойкость и профессионализм, занял призовые места в двух дисциплинах, получив бронзовые награды.

Команда Детского юношеского центра «Галактика», продолжая традиции, вновь подтвердила свой статус одного из ведущих коллективов в направлении ракетомоделирования Московской области.