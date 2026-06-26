Работу по благоустройству проверили в Мытищах

Представители Министерства чистоты Московской области и администрации городского округа Мытищи совместно с подрядчиками и заказчиками провели проверку хода работ по благоустройству в округе. Региональное ведомство координирует три программы: комплексное благоустройство дворовых территорий, пешеходные коммуникации и крупный ямочный ремонт.

Представители министерства в летнее время регулярно проводят инспекции во всех округах для оценки хода работ. Во время выезда в городской округ Мытищи внимание уделялось обустройству пешеходных дорожек, замене асфальта и обновлению дворовых территорий. Комиссия провела мониторинг по четырем адресам, где на одном из участков активно ведутся работы по асфальтированию, установке детской площадки и прокладке «народных троп».

«Работы по тропам выполнены на 40% и будут завершены к концу июля, а асфальтирование — к 20 августа», — отметил заместитель главы городского округа Иван Яськив.

В текущем году запланировано благоустройство 14 дворов, из которых четыре уже готовы, еще четыре находятся в процессе выполнения. Работы по остальным объектам идут по графику и будут завершены к концу лета. Кроме того, запланировано привести в порядок 38 пешеходных коммуникаций, 11 из которых уже выполнены. В рамках ямочного ремонта предстоит устранить дефекты на площади около 10 тысяч квадратных метров, при этом выполнено уже около 45% работ.

«Рисков срыва сроков не видим — работы планируется завершить в июле. Несмотря на отдельные замечания по вывозу порубочных остатков и строительного мусора, общая оценка качества работ высокая», — отметил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич.