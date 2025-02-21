Работу медицинских учреждений проверили в Мытищах

Член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов проверил два учреждения здравоохранения в Мытищах. Первой стала поликлиника на улице Юбилейной.

Он отметил оснащение и соответствие учреждения всем современным стандартам. После комиссия отправилась в женскую консультацию с родильным домом. Внешний вид требует обновления — отметил Евгений Мартынов, но внутреннее наполнение и персонал — на высшем уровне. Отдельного внимания заслужила информированность будущих мам.

«Мытищинская больница сегодня — это открытая команда, которая готова слушать и слышать пациентов. Есть чат „Мытищи. Здоровье“, который успешно работает. Мы увидели, как преображается медицинское обслуживание в округе», — прокомментировал Евгений Мартынов, руководитель федерального проекта «Здрав Контроль».

Помимо этого, оценила комиссия и отличную работу персонала в учреждениях, ведь от специалистов зависит развитие медицины как в отдельно взятой поликлинике, так и во всём регионе в целом.