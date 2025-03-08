Работниц отрасли городского хозяйства в Подмосковье поздравили с 8 Марта

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в честь 8 Марта рассказало о женщинах, которые много лет трудятся в сфере городского хозяйства. В ведомстве пожелали работницам новых свершений и веры в собственные силы.

«В этот день не могу не отметить наших тружениц отрасли городского хозяйства. Ежедневно на благо региона работает более 30 тысяч женщин, среди них: работницы зеленого хозяйства, водители, сотрудницы управляющих организаций, предприятий по обращению с отходами. Вопреки мнению о „неженском деле“ они регулярно выполняют сложнейшие задачи наравне с мужчинами», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Алевтина работает мастером участка в МБУ «Благоустройство и озеленение» в Воскресенске уже пять лет. Она справляется с непростой работой: ремонтирует технику, ухаживает за территорией вдоль бордюров, укладывает асфальт. Коллеги называют ее «огненной» женщиной — за силу, энергию и преданность делу.

Ольга — тракторист в коломенском МБУ «Спецавтохозяйство». За плечами у нее 15 лет работы в сфере, два из которых — в учреждении. Ольгу уважают за профессионализм и умение справляться с любыми задачами. Наталья также 15 лет трудится инженером по благоустройству и озеленению в МКУ «Лесной» Пушкинского округа. Благодаря ее знаниям и стараниям учреждение работает слаженно и эффективно.

Галина посвятила более 40 лет работе в сфере благоустройства. Сейчас она трудится в МКУ «Служба благоустройства Габовское» Дмитровского округа, следит за состоянием контейнерных площадок, придомовых территорий и детских площадок.