Работников жилищно-коммунального хозяйства поздравили в Мытищах

В городском округе Мытищи отметили профессиональный праздник люди, отвечающие за комфорт и благополучие жителей. Торжественная встреча прошла 12 марта во дворце культуры «Яуза».

Сотрудников жилищно-коммунальной сферы поздравила глава округа Юлия Купецкая. Она поблагодарила их за тепло в домах, свет в окнах и чистоту на улицах. Благодаря профессионализму и ответственности работников все системы жизнеобеспечения работают бесперебойно.

«Дорогие работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, — обратилась к собравшимся Юлия Купецкая. — Пусть в ваших домах всегда будет уютно, а непогода обойдет стороной ваши семьи. Желаю профессиональных успехов, мира и благополучия».

На встрече вручили знак отличия «За заслуги перед городским округом Мытищи». Награду получил Андрей Осин — генеральный директор акционерного общества «Мытищинская теплосеть».

Праздник стал поводом еще раз сказать спасибо людям, чья работа остается незаметной, но жизненно важной для каждого жителя.