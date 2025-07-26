Работников торговли в Серпухове поздравили с профессиональным праздником

Во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове прошло мероприятие, посвященное Дню торговли. Депутат Совета депутатов Олег Андрух вручил 28 работникам сферы продаж товаров и услуг благодарственные письма и почетные грамоты от имени коллег и главы округа Алексея Шимко.

В Серпухове активно развивается сфера торговли. В округе работают порядка 3500 объектов, в которых трудятся свыше 10 тысяч сотрудников.

«Ежедневно работники торговли делают нашу жизнь проще и лучше. Сегодня, накануне Дня торговли, мы благодарим людей, которые посвятили этой сфере свою жизнь», — сказала директор МКУ «Управление инвестиционного развития, предпринимательства, сельского хозяйства и потребительского рынка администрации городского округа Серпухов» Ирина Сторожук.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил скорую помощь Подмосковья с праздником. Он напомнил о высоком профессионализме специалистов.