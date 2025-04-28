Работников скорой помощи поздравили с профессиональным праздником в Серпухове

День работника скорой медпомощи начали отмечать в России пять лет назад. Сотрудников организации в Серпухове поздравили представители администрации округа.

Сегодня штат подстанции скорой помощи в Серпухове составляет 317 человек. Среди них 217 медиков и 83 водителя.

Ежесуточно в округе работают 24 бригады. Не только в Серпухове, но и в Пущине и Протвине.

В организации регулярно модернизируют материально-техническую базу. К примеру, в этом году в гараж подстанции поступили четыре новых авто.

«Приятно, что ряды сотрудников пополняют молодые специалисты. Спасибо медикам за плодотворный труд на благо здоровья жителей муниципалитета», — прокомментировала заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова.

Ранее мы рассказывали о том, что парковку у больницы на Театральной улице обустроят в Серпухове в 2025 году.