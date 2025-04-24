Парковку у больницы на Театральной улице обустроят в Серпухове в 2025 году

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко посетил площадку, где планируется строительство нового парковочного пространства рядом с Серпуховской больницей. Парковка будет расположена на пересечении улиц Театральной и 2-й Московской.

Проект уже разработан, и в рамках строительства планируется обустроить более 30 машиномест. Завершение работ запланировано на летний период 2025 года.

Алексей Шимко подчеркнул, что необходимость создания новой парковки назрела давно, так как существующие парковочные места не справляются с потоком посетителей больницы. Проблема особенно актуальна для этого района, где также расположены Музыкально-драматический театр и парк имени Олега Степанова. Дефицит парковочных мест приводит к хаотичной запаркованности улиц Театральная, Чехова и 2-я Московская.

«Новая парковка значительно улучшит транспортную ситуацию в районе. В этом году у нас запланировано множество работ по благоустройству: модернизация детских площадок, ремонт тротуаров и дорог, а также озеленение территорий», — отметил Алексей Шимко.