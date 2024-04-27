Работников скорой помощи поздравили с праздником в Воскресенске | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 19:43 Работников скорой помощи поздравили с праздником в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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День работника скорой медицинской помощи отмечается 28 апреля. В преддверии праздника представители «Единой России» в Воскресенске поздравили врачей, медсестер и фельдшеров.

Подписанный в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина документ закрепил 28 апреля как официальную дату празднования Дня работника скорой медицинской помощи. Это решение принято на фоне активной борьбы с пандемией коронавируса, когда сотрудники скорой помощи бесстрашно стояли на передовой, спасая жизни людей. Активисты и поддерживающие партию люди посетили областную больницу Воскресенска, чтобы лично поздравить медицинских работников с их профессиональным праздником, вручить цветы и подарки.

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«Каждый день сотрудники скорой первыми приходят на помощь, устанавливают диагноз, принимают срочные меры для купирования острых состояний, оказывают помощь при травмах, сердечно-сосудистых заболеваниях. От души поздравляем всех причастных к этому важному празднику», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десяти поликлиник и 12 ФАПов.

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