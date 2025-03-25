Работников культуры наградили к профессиональному празднику в Серпухове

Поздравил виновников торжества с праздником муниципальный депутат, член фракции «Единая Россия» Андрей Тихонов.

Благодарственные письма получили директор Дворца культуры «Россия» Юрий Бордачев, художественный руководитель Дома культуры «Лира» Ольга Нечаева, директор Культурно-досугового объединения Марина Мишечкина и директор Дома культуры «Лира» Ольга Унру.

Также награду передали директору Серпуховского музыкально-драматического театра Игорю Шестуну. Награждение приурочили ко Всемирному дню театра.

«Труд работников культуры неоценим для нашего общества. Они не только организуют мероприятия и представления, но и способствуют духовному обогащению жителей, формированию их эстетического вкуса и сохранению культурного наследия», — сказал Андрей Тихонов.