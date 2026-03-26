Работников культуры наградили к профессиональному празднику в Лобне

Виновников торжества ждали конкурсы, розыгрыши, веселые мастер-классы, забавные фотографии и официальная часть, больше напоминающая театрализованное представление. Отличившимся сотрудникам этой сферы вручили заслуженные награды.

С юмором работники культуры говорят даже о своих достижениях, а их в последнее время немало: десятки концертов и акций, спектакли, выставки и фестивали, парады и городские праздники, квесты и мастер-классы. Только с начала года реализовано более 30 новых проектов. Дизайнеры эмоций без устали стараются сделать культурную жизнь города богатой, разнообразной и интересной.

«То, что вы делаете, этому нельзя научиться, это можно совершенствовать, но с этим нужно родиться. Вы вдохновляете, вы летаете, вы мечтаете, вы творите, вы созидаете. Поэтому я хочу, чтобы вы продолжали вдохновлять, продолжали творить на благо нашего города», — обратилась к работникам культуры глава Лобни Анна Кротова.

Музеи, театры, библиотеки и творческие студии становятся более современными, доступными и удобными. Муниципальные власти уделяют этому особое внимание. Долгожданным событием стало открытие культурного центра «Красный арт». Старое здание коррекционной школы всего за несколько месяцев превратилось в современный досуговый комплекс.

Заметно преобразились и другие учреждения культуры города. В ДК «Луговая» заменили кресла в зрительном зале, обновили стены, пол, сцену и занавес. Отремонтировали помещение для гончарной студии «Лунный кот», которая очень быстро стала популярной среди горожан. В центральной городской библиотеке установили новые книжные стеллажи, в музее истории смонтировали современное освещение, в театре «Камерная сцена» отремонтировали крышу, а артисты домов культуры получили новые сценические костюмы, чтобы городские праздники стали еще более яркими и запоминающимися.

«Когда видишь такие обновления, хочется еще больше работать, больше популяризировать свое творчество. Развиваться, делать новые мероприятия, новые идеи воплощать в жизнь, поэтому, конечно, это большое подспорье», — отметил директор ДК «Луговая» Алексей Лопасов.

Впереди — еще более широкие горизонты, ведь новая форма — отличный старт для экспериментов и свежих идей, которых у лобненских работников культуры всегда в избытке. И чтобы воплотить их в жизнь, они готовы работать в будни и праздники, создавая атмосферу радости, любви и хорошего настроения.