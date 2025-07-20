Работников алюминиевого завода в Воскресенске наградили ко Дню металлурга

Сейчас на производственной площадке объединения «Алюминий и Флюсы» в Воскресенске трудятся порядка 300 специалистов разных профессий. На предприятии выпускают высококачественные алюминиевые сплавы, которые затем используют в алюминиевой промышленности.

«Мы достигли того, что из маленького предприятие стало большим. Те возможности промышленной площадки, которые мы занимаем, используем практически по максимуму. Теперь хотим развивать технологию и автоматизацию», — сказал генеральный директор АО «Производственное объединение „Алюминий и Флюсы“» Денис Артемьев.

Поздравить руководство завода и его сотрудников приехали первый заместитель главы Воскресенска Елена Овсянкина и другие почетные гости. Лучшим работникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма. А ветераны предприятия к юбилею получили памятные подарки.

«Я кроме этой работы ничего не знаю, только на этом заводе. И на пенсию пошла, и детей родила, и замуж вышла», — поделилась старший контролер отдела безопасности Людмила Зобова.

Еще один специалист, который работает на Воскресенском алюминиевом заводе с момента запуска производства, — заместитель начальника плавильного цеха Виктор Дегтярев.

«Наш завод на протяжении 25 лет занимается вторичным алюминием, это все, что связано с отходами производства, бытовым алюминиевым мусором. Здесь невозможно расслабится, всегда надо считать, пересчитывать, анализировать», — сказал специалист.

На заводе планируют модернизировать производство и обновить оборудование. Для этого руководство предприятия ведет совместную работу с администрацией Воскресенска, которая оказывает необходимое содействие и помощь.