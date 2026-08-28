Работники РКК «Энергия» получили награды из рук Воробьева

«В этом году мы празднуем 80-летний юбилей РКК „Энергия“. Сегодня мы были в школе, на перекалке водовода и в поликлинике — и не было человека, который бы с теплотой и вниманием не относился к тем, кто здесь работает, к опытным инженерам», — сказал глава региона.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков и гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Коллектив РКК «Энергия» удостоился ордена Гагарина, отдельные работники — других госнаград.