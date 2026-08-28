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    Работники РКК «Энергия» получили награды из рук Воробьева

    Александра Степанова
    Фото: Александра Степанова/Пресс-служба губернатора Московской области

    В Королеве прошло торжественное мероприятие в честь 80-летия ракетно-космической корпорации «Энергия». Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив.

    «В этом году мы празднуем 80-летний юбилей РКК „Энергия“. Сегодня мы были в школе, на перекалке водовода и в поликлинике — и не было человека, который бы с теплотой и вниманием не относился к тем, кто здесь работает, к опытным инженерам», — сказал глава региона.

    В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков и гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Коллектив РКК «Энергия» удостоился ордена Гагарина, отдельные работники — других госнаград.

    Александра Степанова
    Фото: Александра Степанова/Пресс-служба губернатора Московской области

    Электросварщик ручной сварки пятого разряда с 40-летним стажем Геннадий Кузин получил Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени. Ведущему инженеру-испытателю Александру Рубцову присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности  Московской области».

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил коллектив РКК «Энергия» с 80-летием. Он отметил вклад предприятия в историю освоения космоса.