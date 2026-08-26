Путин поздравил работников РКК «Энергия» с 80-летием корпорации

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева с 80-летием организации. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля .

Глава государства отметил вклад предприятия в развитие отечественной ракетно-космической отрасли и реализацию перспективных проектов. Он напомнил, что с историей РКК «Энергия» связаны создание первого искусственного спутника Земли и пилотируемого корабля «Восток», а также участие в программах исследования Луны, Венеры и Марса.

«Отрадно, что и сегодня корпорация РКК „Энергия“ — в числе признанных лидеров отрасли. Вы бережно храните и развиваете традиции предшественников, смело внедряете инновационные технологии, воплощаете в жизнь перспективные проекты», — заявил Путин.

Президент добавил, что сейчас перед коллективом корпорации стоят задачи по созданию пилотируемого транспортного корабля нового поколения, проектированию российской орбитальной станции и производству разгонных блоков для запусков космических аппаратов.

Путин пожелал сотрудникам и ветеранам «Энергии» успехов в реализации масштабных планов.

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