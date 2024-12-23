Работники «Мособлпожспаса» напомнили жителям правила пожарной безопасности

Сотрудники «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды в Кашире, Коломне, Люберцах, Раменском, Серебряных Прудах и Чехове. Они рассказали жителям о мерах по предотвращению пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Заместитель начальника ПСЧ-219 Александр Митин отметил, что новогодние праздники уже близко, и в предпраздничной суете люди могут забыть об основных мерах предосторожности. Во время рейдов сотрудники службы рассказали жителям о том, что основные причины возникновения пожаров в жилых домах связаны с неправильным использованием печного отопления, газового оборудования и печей, а также с игнорированием правил пожарной безопасности.

«Огнеборцы уточнили, что при топке печей нельзя разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями, разрешать детям топить их и оставлять открытыми дверки, так как горящие угли могут выпасть на пол. Работники подразделений рекомендовали домовладельцам следить за исправностью электротехники, не размещать электронагревательные приборы вблизи легковоспламеняющихся предметов, мебели, штор, а также, уходя из дома, убедиться в том, что выключены плиты, утюги, обогреватели, гирлянды и зарядные устройства», — пояснил Митин.

Он добавил, что нужно соблюдать особую осторожность с электрогирляндами, фейерверками и хлопушками, чтобы праздник прошел без травм и финансовых потерь.