Работники МЧС обеспечили пожарную безопасность в 900 храмах Подмосковья на Пасху

В Московской области прошли пасхальные богослужения, во время которых особое внимание уделили вопросам пожарной безопасности. О мерах профилактики и организации дежурств на праздничных объектах сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций сотрудники ведомства обеспечили дежурство в 912 храмах региона. Спасатели находились на местах проведения богослужений и были готовы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.

Повышенные меры безопасности связаны с традициями празднования Пасхи, во время которой активно используют свечи и лампады.

В преддверии праздника инспекторы государственного пожарного надзора провели проверки всех храмов, где планировались массовые службы. Представителям духовенства и прихожанам передали памятки, также с ними провели дополнительные инструктажи.

Для обеспечения порядка в период празднований задействовали группировку сил и средств Московской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Всего к дежурству привлекли 1409 человек и 237 единиц техники, включая 601 сотрудника и 134 спецмашин МЧС.

По данным ведомства, праздничные мероприятия прошли без происшествий.