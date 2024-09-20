Путепровод на Лыткаринском шоссе в Люберцах построят в 2026 году

Проектирование нового путепровода в Люберцах над трассой М-5 «Урал» начнется до конца года. Реализовать проект планируется в 2026-м, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Сейчас идет работа по включению проекта в госпрограмму, затем в регионе откроют тендер на выполнение проектно-изыскательских работ. После этого можно будет начинать строительство.

Трехполосный путепровод длиной 101 метр обеспечит дополнительный проезд из Москвы в сторону Томилина и Люберец, улучшит транспортную связь между близлежащими городами и деревнями. Водители перестанут делать перепробег в шесть километров при проезде через Лыткаринскую развязку. Время в пути сократится на 15-20 минут.

Помимо строительства путепровода также планируется реконструкция прилегающих участков дорог общей протяженностью примерно 500 метров. Специалисты выполнят переустройство инженерных коммуникаций, установят наружное освещение и шумозащитные экраны.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что предыдущий путепровод демонтировали в 2021 году в рамках реконструкции Новорязанского шоссе. Сейчас транспортная доступность населенных пунктов обеспечивается за счет ранее построенной развязки на пересечении Лыткаринского шоссе и трассы М-5 «Урал».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».