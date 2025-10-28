Пушкинский бал прошел в Орехово-Зуеве

Орехово-Зуево на время погрузилось в атмосферу балов XIX века, когда Выставочный зал преобразился в танцевальный салон. Именно здесь клуб исторического танца «Светское собрание» организовал Пушкинский бал.

«Вечер начался с полонеза. В пышных платьях, туфлях, с веерами в руках и ожерельями на груди, участники кружились по залу, доказывая, что красота и любовь к искусству не подвластны годам. Клуб „Светское собрание“ воссоздал дух балов ХIХ века, не только через танцы, но и благодаря стихам и романсам. Подготовка к такому событию — это всегда кропотливый труд, занимающий около двух месяцев», — сообщили организаторы.

Участники подбирали и шили исторические костюмы, искали подходящие аксессуары, чтобы каждая деталь соответствовала выбранной эпохе. В составе клуба — 22 дамы и один кавалер. Некоторым участницам уже под 80 лет.

Клуб исторического танца «Светское собрание» был создан более 10 лет назад Александром Крыловым — балетмейстером и заслуженным артистом России. «Светское собрание» регулярно радует жителей города своими выступлениями, устраивая балы четыре раза в год. В его обширном репертуаре — более 90 танцев различных эпох и стилей. Следующее выступление клуба запланировано на декабрь, где участники окунутся в предновогоднюю атмосферу праздника и танца.