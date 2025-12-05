Пушкино подготовили к новогодним праздникам

Округ встречает зиму и новогодние праздники, преобразившись благодаря масштабной программе праздничного оформления. Жители и гости округа уже сейчас могут окунуться в по-настоящему сказочную атмосферу.

По всему округу установлены 150 световых инсталляций. Улицы, скверы и парки окутаны гирляндами. Сердцем праздничного убранства стали главные площади трех ключевых городов округа — Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска. Здесь возвышаются ели.

«Их каскады света создают неповторимую атмосферу тепла и уюта, приглашая жителей собраться вместе, чтобы почувствовать приближение Нового года. Новую ель установили в Красноармейске. Она стала настоящей жемчужиной праздничного декора. Увенчанная 500 сверкающими шарами, эта елка озаряет центральную часть города», — сообщили в администрации округа.

Снегоуборочные машины и базы коммунальных служб также были украшены гирляндами и праздничной символикой.