Компания «ПСК Фарма» в Дубне зарегистрировала новый препарат против диабета

Компания «ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», зарегистрировала новый лекарственный препарат «Тирзеро®️ Слим». Это инъекционное средство нового поколения содержит действующее вещество тирзепатид и предназначено для лечения сахарного диабета 2-го типа и ожирения у взрослых старше 18 лет.

Препарат относится к классу двойных агонистов рецепторов GIP/GLP-1, что на сегодняшний день считается наиболее современным методом контроля указанных заболеваний. «Тирзеро Слим» представляет собой надежную шприц-ручку в комплекте с 4 иглами.

«На сегодня компания „ПСК Фарма“ обладает большой внутренней экспертизой по работе с современными препаратами класса пептидов, таких как уже известный семаглутид и другие. Тирзепатид стал логичным продолжением нашей многолетней работы с эффективными препаратами для лечения диабета 2-го типа и контроля веса», — сказала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.