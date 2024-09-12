Провоз велосипедов в электричках ЦППК будет бесплатным 14 сентября

ЦППК предоставит бесплатный провоз велосипедов в поездах на территории Москвы и Подмосковья в поддержку Московского осеннего велофестиваля 14 сентября. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Чтобы провезти велосипед бесплатно, пассажирам нужно будет оформить специальный билет в кассе или автомате. Сам фестиваль пройдет с 12:00 до 17:00, с началом на площади перед центральным входом ВДНХ и финишем на Крылатской улице.

В ЦППК также напоминают, что велосипеды в границах МЦД можно провозить бесплатно в любое время, а на других направлениях — с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.

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