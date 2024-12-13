Провода для нефтегазовой промышленности начнут выпускать в Подольске

Импортозамещающие водоблокирующие ленты и обмоточные провода будут делать на предприятии «Электропровод». Сейчас компания строит новый производственно-складской комплекс.

В здании площадью 4800 квадратных метров будут размещаться две производственные линии, цеха деревообработки и металлообработки, административные помещения и склады. Будут созданы также вспомогательные производства для обеспечения работы комплекса. Строительство объекта позволит обеспечить рабочими местами еще 25 человек.

«Электропровод» выпускает более трех тысяч видов кабельной продукции для атомных электростанций, автомобильной промышленности, метрополитена, Российских железных дорог, военно-промышленного комплекса и Министерства связи. Производство импортозамещающей продукции стало одним из приоритетных направлений развития подольского предприятия.