Проверка системы оповещения продлится в Мытищах до 29 ноября

До пятницы включительно жители городского округа Мытищи могут услышать электросирену. Также на радио и телевидении возможен перехват сигнала с сообщением о проверке. Администрация муниципалитета просит жителей сохранять спокойствие и не паниковать.

Проверки системы оповещения проходят в Мытищах регулярно. Это позволяет оценить работоспособность приборов, готовность специалистов, а также помогает поддерживать аппаратуру в исправном состоянии. Тестовые включения будут проводить и далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пятилетней программе модернизации системы ЖКХ Подмосковья. Она коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

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