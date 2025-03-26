Проведение месячника чистоты обсудили на совещании в Мытищах

Территории дворов привели в порядок силами управляющих компаний. Работы по уборке и облагораживанию завершат до 10 апреля.

Проведение месячника чистоты и порядка, который стартовал в Подмосковье с 10 марта, обсудили на оперативном городском совещании. Главная задача в этот период — привести территории в надлежащее состояние после зимы.

Дворовые территории на данный момент готовы на 65%. Работы выполнены силами управляющих компаний, эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций. Проведены уборка мусора и смета, прогребание газонов, мойка контейнерных площадок, покраска и ремонт детских площадок, ремонт элементов благоустройства, ямочный ремонт дворовых проездов, опиловка и кронирование деревьев.

Дополнительно поручено привести в порядок объекты инженерной инфраструктуры и опоры уличного освещения, восстановить благоустройство после земляных работ, ликвидировать аварийные ограждения.

Порядок наводят и на сельских территориях. Здесь проведут уборку мусора, смета и листвы, очистку прибордюрной части улиц, покраску бортовых камней, прометание и промывание внутриквартальных проездов, парковок, ямочный ремонт.

Силами территориальных управлений «Пироговский» и «Федоскино» на сельских территориях отремонтируют 15 и очистят 117 колодцев, выполнят ремонт на 31 спортивной и 115 детских площадках, до 30 апреля проведут промывку и уборку 46 памятников, еще 12 памятников отремонтируют, проведут аккарицидную обработку территорий общей площадью больше 80 тысяч квадратных метров.

Все работы по приведению территорий в нормативное состояние после зимы выполнят до 10 апреля.

Завершится месячник чистоты и порядка традиционным субботником — 12 апреля. Приведут его на 21 площадке. Адреса выдачи инвентаря и площадок можно найти на интерактивной карте по ссылке. Желающих приглашают присоединиться к субботнику и вместе сделать округ чище.