Протечки крыш устранили в школе № 19 и детсаду «Березка» в Мытищах
Крышу в здании начальной школы № 19 и в детском саду «Березка» починили в преддверии нового учебного года. Прошлой зимой там произошли протечки.
В двух учреждениях образования провели капитальный ремонт кровли и устранили локальных недочеты во внутренних помещениях. Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив проверил ход работ на объектах в микрорайоне Пироговский.
Там не только перекрыли крыши, но и утеплили чердаки утеплены. Вскоре также смонтируют водосточную систему. Заодно в школе в порядок привели и центральный вход. Строители отремонтировали ступеньки и козырек, уложили новые дорожки, на следующей неделе заменят двери и уличное освещение. Все работы завершат к 1 сентября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.
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