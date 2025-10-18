Прошедший в Дубне праздник «О! Карнавал» стал победителем премии Сагалаева

Семейный праздник «О! Карнавал», который организовали и провели в Дубне, стал победителем премии имени Эдуарда Сагалаева. Этот проект — результат масштабной совместной работы телеканала «О!» и администрации округа.

В этом году праздник объединил свыше двух тысяч детей и взрослых. Многие приезжали из других городов Московской области и Москвы.

По улицам прошли сотни семей в сказочных костюмах, сделанных собственными руками. Вместе с ними прошагали более 40 персонажей всем известных отечественных мультсериалов: «Три кота», «Лунтик», «Царевны», «Смешарики», «Зебра в клеточку», «Барбоскины», «Ум и Хрум», «Дракошия», «Оранжевая корова», «Бодо Бородо» и других.

Шествие разделили на группы в соответствии с тематикой: «О! Мультфильмы» — участники наряжались в героев популярных сказок и мультфильмов, «О! Семейный экипаж» — прошли с малышами в оригинально украшенных детских колясках, «О! Футбол-шоу» — шагали в костюмах спортсменов и болельщиков, а также «О! Бобер» — дефилировали в нарядах садоводов, цветов, растений, овощей и фруктов.

Победители получили памятные награды. Жюри отметило авторов 20-ти самых запоминающихся костюмов. Награды участникам вручил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«„О! Карнавал“ — это праздник творчества и семейных ценностей. Он объединяет поколения и дарит всем участникам настоящее ощущение волшебства!» — отметил руководитель муниципалитета.