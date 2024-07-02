Промышленность Подмосковья показала рост почти на 16% в мае

За пять месяцев производство в Подмосковье выросло на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Подмосковная промышленность продолжает сохранять восходящую динамику развития. По итогам первых пяти месяцев года она снова фиксирует рост — 15,5%. В секторе обрабатывающей промышленности рост еще более значителен — он составил 16,7%», — отметила Зиновьева.

В Московской области стали производить больше компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов. На 26% выросло производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Выпуск кожи и изделий из кожи вырос сразу на 57,7%. В регионе стали больше выпускать одежды, обуви и текстильных изделий.

До конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

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