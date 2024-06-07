Сегодня 11:42 «Снизит дефицит». Андрей Воробьев — о заводе минеральной ваты для строек по договору на ПМЭФ Воробьев подписал на ПМЭФ соглашение о заводе минеральной ваты для строек 1 0 0 Подмосковье

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До конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства теплоизоляционных материалов. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

«Компания „ДорХан ЕРСМ“ запустит в Можайском округе современное производство минеральной ваты — это востребованный материал, сегодня на строительном рынке ощущается его нехватка. Новый завод поможет снизить дефицит. Важно, что это еще и более 350 рабочих мест для наших жителей», — отметил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Проект реализуют в несколько этапов. До конца 2025-го построят линии по производству ваты и строительных сэндвич-панелей. Вторую линию минеральной ваты планируется открыть к середине 2027 года. Завод построят на территории производственно-логистического парка «ДорХан–Можайск», где уже работает два предприятия инвестора.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5

«Мы планируем инвестировать в этот проект около трех миллиардов рублей. Будем использовать экологически чистую технологию производства ваты. В Московской области мы развиваем производство больше 20 лет. При реализации наших проектов правительство региона помогает с поиском и оформлением земельных участков, подведением электрических и газовых сетей к нашим объектам», — подчеркнул Сергей Ханин. Подмосковье всегда по-особому готовится к ПЭМФ, где происходит кульминация проделанной за год работы и подписываются важные соглашения. О задачах региона на экономическом форуме рассказал губернатор Андрей Воробьев. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».