Промышленники из Ульяновской области посетили два предприятия в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Делегация из Ульяновской области совершила рабочий визит в Московскую область для обмена опытом. Участники посетили два ведущих промышленных предприятия в Подольске — «СПКБ Техно» и ООО «НИЛЕД».

Делегация прибыла в Подольск во главе с заместителем председателя Правительства Ульяновской области Сергеем Васиным и заместителем губернатора Владимиром Разумковым. В сопровождении первого заместителя главы Подольска Владимира Кравцова они посетили «СПКБ Техно» и ООО «НИЛЕД».

«СПКБ Техно» — один из лидеров кабельной промышленности в России. Делегаты осмотрели главный цех, ознакомились с этапами производства — от волочения до наложения изоляции на готовые кабеля. Они также увидели, как в цехе станкостроения происходит сборка уникального оборудования для производства кабеля. Особое внимание уделили гаражу, где реконструируют ретро автомобили и собирают багги.

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
1/4
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
2/4
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
3/4
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
4/4

Вторая локация — предприятие ООО «НИЛЕД». Компания является ведущем производителем линейной арматуры для воздушных линий электропередач с самонесущими изолированными проводами. Ее основали в 1997 году. С тех пор она занимает лидирующие позиции в России по объему эксплуатируемой арматуры. Уровень автоматизации на предприятии составляет 80%. В октябре завершили строительство складского комплекса, запустили новый автоматической конвейер по сборке прокалывающих зажимов производительностью более 10 миллионов единиц в год.

Представители Ульяновской области и Подольска обсудили сотрудничество в промышленной сфере и обменялись опытом.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте