Промышленники из Ульяновской области посетили два предприятия в Подольске

Делегация из Ульяновской области совершила рабочий визит в Московскую область для обмена опытом. Участники посетили два ведущих промышленных предприятия в Подольске — «СПКБ Техно» и ООО «НИЛЕД».

Делегация прибыла в Подольск во главе с заместителем председателя Правительства Ульяновской области Сергеем Васиным и заместителем губернатора Владимиром Разумковым. В сопровождении первого заместителя главы Подольска Владимира Кравцова они посетили «СПКБ Техно» и ООО «НИЛЕД».

«СПКБ Техно» — один из лидеров кабельной промышленности в России. Делегаты осмотрели главный цех, ознакомились с этапами производства — от волочения до наложения изоляции на готовые кабеля. Они также увидели, как в цехе станкостроения происходит сборка уникального оборудования для производства кабеля. Особое внимание уделили гаражу, где реконструируют ретро автомобили и собирают багги.