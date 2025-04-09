Промышленники из Ульяновской области посетили два предприятия в Подольске
Делегация из Ульяновской области совершила рабочий визит в Московскую область для обмена опытом. Участники посетили два ведущих промышленных предприятия в Подольске — «СПКБ Техно» и ООО «НИЛЕД».
Делегация прибыла в Подольск во главе с заместителем председателя Правительства Ульяновской области Сергеем Васиным и заместителем губернатора Владимиром Разумковым. В сопровождении первого заместителя главы Подольска Владимира Кравцова они посетили «СПКБ Техно» и ООО «НИЛЕД».
«СПКБ Техно» — один из лидеров кабельной промышленности в России. Делегаты осмотрели главный цех, ознакомились с этапами производства — от волочения до наложения изоляции на готовые кабеля. Они также увидели, как в цехе станкостроения происходит сборка уникального оборудования для производства кабеля. Особое внимание уделили гаражу, где реконструируют ретро автомобили и собирают багги.
Вторая локация — предприятие ООО «НИЛЕД». Компания является ведущем производителем линейной арматуры для воздушных линий электропередач с самонесущими изолированными проводами. Ее основали в 1997 году. С тех пор она занимает лидирующие позиции в России по объему эксплуатируемой арматуры. Уровень автоматизации на предприятии составляет 80%. В октябре завершили строительство складского комплекса, запустили новый автоматической конвейер по сборке прокалывающих зажимов производительностью более 10 миллионов единиц в год.
Представители Ульяновской области и Подольска обсудили сотрудничество в промышленной сфере и обменялись опытом.